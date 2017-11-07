Новосибирская область рассчитывает на компенсацию за перераспределение акцизов на топливо

Средства, которые будут направлены в федеральный бюджет от продажи бензина и других видов ГСМ, частично могут вернуться в региональные бюджеты в виде дотаций. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Сейчас идет обсуждение суммы дотаций на выравнивание бюджетов или сбалансированность бюджетов. Я не буду анонсировать, какие решения будут. Это было бы некорректно – анонсировать решения федерального руководства. Но, тем не менее, определенная поддержка должна быть», - заявил Андрей Травников.

2 ноября законодательное собрание Новосибирской области приняло обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отменить перераспределение акцизов в пользу федерального бюджета. По оценкам депутатов, из-за этого в 2017-19 годы регион потеряет более 10 млрд руб. Это сопоставимо с годовым бюджетом областного дорожного фонда.

Комментируя это обращение, врио губернатора отметил, что депутаты имеют право на подобные инициативы. Однако, по мнению Андрея Травникова, сначала этот вопрос нужно было обсуждать на уровне федеральных министерств.