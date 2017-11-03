«ВейкПарк» снова без борьбы получил участок застроенной территории

Мэрия Новосибирска подвела итоги конкурса на право развития застроенной территории на ул. Декоративный питомник. На участке сейчас размещаются пять многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также хозяйственные постройки, гаражи и водонапорная башня.

Площадь участка превышает 23 тыс. кв. м. Стартовая цена аукциона составляла 10,2 млн руб. По условиям конкурса, победитель берет на себя несколько обязательств. К середине 2018 года он должен подготовить проект планировки застроенной территории, до конца 2020-го предоставить квартиры всем жителям аварийных домов, к середине 2025 года построить новые дома, инженерные сети и другие объекты коммунально-бытовой инфраструктуры.

На аукцион поступила только одна заявка – от ООО «ВейкПарк». В отсутствие конкурентов компания получила право заключить договор по стартовой цене.

Летом этого года «ВейкПарк» также без борьбы выиграл право на освоение другого участка застроенной территории в Новосибирске. Его площадь составляет 6 тыс. кв. м. Стартовая цена составляла 2,7 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, новосибирское ООО «ВейкПарк» создано в 2011 году, единственным учредителем указан гендиректор Михаил Шашков.