Новосибирский бизнес-центр «Кронос» подешевел на 320 млн рублей

Повторные торги по продаже новосибирского бизнес-центра «Кронос» назначены на 14 декабря 2017 года. Стартовая цена лота снижена до 2,888 млрд руб., говорится в сообщении «Российского аукционного дома», являющегося организатором торгов.

Бизнес-центр класса А «Кронос» в центре Новосибирска входит в состав имущества ЗАО «Строитель», которое находится в процедуре банкротства. Первоначально торги были назначены на 31 октября со стартовой ценой 3,208 млрд руб. Но они были признаны не состоявшимися. Таким образом, цена лота снижена на 320 млн руб.

«Кронос» был построен в 2007 году. Тогда сообщалось, что в проект вложено около €30 млн. Площадь нежилых помещений бизнес-центра составляет 44,93 тыс. кв. м. «Кронос» в настоящее время является предметом залога у Газпромбанка, указывается в аукционной документации.