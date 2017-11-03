Новосибирские таможенники не пустили 7 тыс. тонн продуктов из Казахстана

С начала 2017 года мобильные группы таможенников проверили на приграничной территории Новосибирской области более 9 тыс. грузовиков. Они перевозили из-за рубежа более 172 тыс. т продовольствия. Итоги проверок подвели в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

По данным СТУ, почти каждая двадцатая машина (в общей сложности – 7 тыс. т продовольствия) была отправлена обратно в Казахстан. Причинами стали отсутствие маркировки на товарах, фитосанитарных сертификатов и документов, подтверждающих страну происхождения товаров.

«Санкционные» товары таможенники ищут и в торговых сетях. Совместно с транспортной прокуратурой и Россельхознадзором обнаружили 1 т яблок из Польши и 7,3 кг мороженной рыбы неустановленного происхождения. Товары были изъяты и уничтожены.

В ближайшее время таможенники ожидают внесения изменения в федеральное законодательство. Они позволят более активно проводить на дорогах рейды по выявлению товаров, ввоз которых запрещен на территорию Российской Федерации.