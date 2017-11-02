Новосибирское заксобрание просит стабилизировать цены на зерно

Законодательное собрание Новосибирской области приняло обращение к министру сельского хозяйства и главе Россельхозбанка. Депутаты просят принять меры для стабилизации ситуации на рынке зерна.

«Интервенционный фонд и большие переходящие остатки с прошлого года обвалили ценовой рынок более чем в два раза. Высокая себестоимость и низкая цена реализации привели отрасль растениеводства в серьезное критическое состояние», - заявил сегодня на сессии заксобрания председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

Для аграриев проблемой стал слишком богатый урождай. В Новосибирской области вместо запланированных 2,2 млн т зерна собрали более 3 млн т. В России – более 135 млн т при плане в 105 млн т. Эксперты отмечают, что вызванный этим обвал цен может сказаться и на сопутствующих сельскому хозяйству отраслях экономики. Ситуацию осложняет недоступность кредитов для крестьян.

«Сегодня, по информации крупнейших заводов России – Петербургского тракторного завода, «Ростсельмаша», «Брянсксельмаша», да и наших новосибирских заводов, производящих сельхозтехнику – резко возросла просроченная задолженность дилеров перед заводами-изготовителями. А это чревато и для заводов, и значит это, что впереди у нас проблемы по поставкам техники, запасных частей, а также с состоянием инженерно-технических служб к весенне-полевым работам 2018 года. То есть, если не будут предприняты какие-то действенные меры, последствия будут плачевными», - член комитета по аграрной политике Анатолий Жуков.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации депутаты считают увеличение закупок зерна в государственный резерв.