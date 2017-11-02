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Новосибирские депутаты просят вернуть регионам часть акцизных сборов

Главная Экономика
Новосибирск
16:42 2 Ноября 2017
бюджет, дороги, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня на сессии законодательного собрания Новосибирской области парламентарии приняли обращение к главе федерального правительства Дмитрию Медведеву. В документе предлагается перераспределить сборы от акцизов на моторное топливо в пользу регионов.

Только в 2017 году из-за перераспределения акцизов на моторное топливо дорожный фонд Новосибирской области потерял 2,2 млрд руб. Это составляет около трети всех расходов на дорожное строительство и ремонт. Суммарные потери с учетом 2018-2019 годов составят около 9 млрд руб.

«В условиях значительного снижения доходов дорожного фонда невозможно будет выполнить поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина от 22 декабря 2012 года об увеличении в ближайшее десятилетие объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в два раза по сравнению с периодом 2003-2012 годов», - отметил в своем выступлении председатель комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.

По данным депутата, в 2017 году расходы на строительство дорог уменьшились на 40%. Финансирование капитального и текущего ремонта сократилось на 60%.

В 2017 году в федеральный бюджет направляется 38,3% поступлений от акциза, 61,7% – в бюджет субъекта федерации. В 2018 году планируется передать в федеральный бюджет 42,6%, в 2019-м – 39,8%.

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