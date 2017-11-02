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Новосибирская область не получит федеральные средства на реструктуризацию кредитов

Главная Экономика
Новосибирск
16:11 2 Ноября 2017
бюджет, законодательное собрание, кредиты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На поддержку из федеральной казны в форме замещение кредитов в коммерческих банках могут рассчитывать только самые бедные субъекты федерации. Новосибирская область в их число не входит, заявил сегодня на сессии законодательного собрания глава регионального минфина Виталий Голубенко.

В минувший вторник на совещании президента РФ с членами федерального правительства было объявлено, что регионам выделят в общей сложности около 60 млрд руб. Эти деньги пойдут на замещение кредитов в коммерческих банках льготными займами из бюджета страны.

«60 млрд руб. бюджетных кредитов из федерального бюджета дополнительно будет выделено только регионам с зашкаливающей долговой нагрузкой. В Новосибирской области этот показатель ниже 50% (от уровня собственных доходов – Sibnovosti.ru). Мы, что называется, находимся в «зеленой зоне», - пояснил министр финансов и налоговой политики Голубенко, отвечая на вопрос депутатов в ходе обсуждения проекта бюджета на 2018 год.

Тем не менее, Виталий Голубенко отметил, что область ощущает поддержку федерального центра. Около половины госдолга региона ранее уже было рефинансировано за счет льготных кредитов из федерального бюджета.

По данным, размещенным на сайте правительства Новосибирской области, на 1 октября долг региона составлял 48,095 млрд руб. Месяцем ранее эта сумма была почти на 6,5 млрд руб. меньше.

Сегодня заксобрание приняло в первом чтении бюджет Новосибирской области на 2018 год. Его доходы запланированы в размере 119,07 млрд руб., расходы – 121,28 млрд руб. (дефицит – 2,2 млрд руб.).

 

 

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