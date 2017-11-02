Компания «Строй-Интеграл» застроит участок с ветхими домами в Новосибирске

«Строй-Интеграл» оказался единственным претендентом на земельный участок в 1,4 га в границах ул. Сеченова и Бестужева в Новосибирске. Теперь компания имеет право подписать с муниципалитетом договор о развитии застроенной территории по начальной цене аукциона.

Итоги аукциона опубликованы на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Согласно аукционной документации, начальная цена составляла 7,52 млн руб.

Срок действия договора – девять лет. Компания, в частности, в ходе его выполнения обязана расселить несколько ветхих и аварийных многоквартирных домов по ул. Сеченова.

Учредителем ООО «Строй-Интеграл», согласно ЕГРЮЛ, является гендиректор компании Геннадий Фурсов.