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Компания «Строй-Интеграл» застроит участок с ветхими домами в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
15:42 2 Ноября 2017
аукцион, строительство, участники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«Строй-Интеграл» оказался единственным претендентом на земельный участок в 1,4 га в границах ул. Сеченова и Бестужева в Новосибирске. Теперь компания имеет право подписать с муниципалитетом договор о развитии застроенной территории по начальной цене аукциона.

Итоги аукциона опубликованы на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов. Согласно аукционной документации, начальная цена составляла 7,52 млн руб.

Срок действия договора – девять лет. Компания, в частности, в ходе его выполнения обязана расселить несколько ветхих и аварийных многоквартирных домов по ул. Сеченова.

Учредителем ООО «Строй-Интеграл», согласно ЕГРЮЛ, является гендиректор компании Геннадий Фурсов.

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