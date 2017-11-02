Акции «Новосибирского аффинажного завода» заложили в Промсвязьбанке

Московское ПАО «Волга Капитал» передало в залог Промсвязьбанку акции АО «Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ). Сообщение о заключении сделки размещено на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В сообщении «Волги Капитал» указывается, что ценные бумаги передаются для обеспечения обязательств компании по кредитному договору. Согласно договору, датированному 31 октября 2017 года, ПАО «Промсвязьбанк» открывает ПАО «Волга Капитал» кредитную линию с лимитом выдачи в размере $15 млн сроком на год. Средства выдаются по ставке 6,7% годовых.

«Волга капитал» сообщила о приобретении около 80% акций (135 706 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая) АО НАЗ у ООО «Центр управления недвижимостью» 31 августа 2017 года.

Ранее сообщалось, что акционеры Промсвязьбанка и банка «Возрождение» в конце октября приняли решение отложить вопрос о слиянии этих кредитных учреждений.