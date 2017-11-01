1 ноября
Новосибирск
погода +7 °C
курсы валют
58.12
 
€ 67.64
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Деньги из системы «Платон» в Новосибирской области ушли на уплату налогов

Главная Экономика
Новосибирск
15:25 1 Ноября 2017
автомобиль, дороги, налоги, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

108 млн рублей в качестве компенсации за неуплаченный транспортный налог владельцами большегрузов, зарегистрированных в система «Платон», получил регион по итогам прошлого года. Деньги пошли на выплату налога на недвижимое имущество, то есть автомобильные трассы, стоящие на балансе территориального управления автомобильных дорог, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Министр напомнил, что зарегистрированные в системе перевозчики фактически освобождены от уплаты транспортного налога, они используют право налогового вычета. По количеству участников «Платона» (более 9 тыс.) Новосибирская область занимает второе место в Сибирском Федеральном округе после Красноярского края (более 10 тыс. автомобилей). На третьем месте Иркутская область  -  более 8 тыс. большегрузов. По мнению Анатолия Костылевского, регистрация владельцев грузовиков весом более 12 т в регионе идет «хорошими темпами». Однако, какую долю в общем числе региональных перевозчиков составляют машины, оснащенные бортовыми устройствами «Платона», господин Костылевский назвать затруднился, сославшись на большое количество нелегалов.

- Тот рынок перевозок, который существует в нашей стране, он не позволяет им (пользователям системы «Платон», - прим. Sibnovosti.ru) вести экономическую деятельность в полном объеме из-за того, что есть «серые перевозчики», которые демпингуют на рынке, не платят никакие налоги, не регистрируются в системе «Платон», обваливая цены в 2-3 раза, - сказал Анатолий Костылевский.

В свою очередь, заместитель начальника Сибирского управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Жиглов сообщил, что в Новосибирской области контроль за нарушителями системы «Платон» осуществляет один передвижной пост, который работает только в дневное время суток. В 2017 году проверено около 500 грузовиков, в 200 случаях обнаружены нарушения.

- Размеры штрафных санкций здесь, конечно, не впечатляют, - говорит Виктор Жиглов. – 179 тыс. рублей в отношении иностранных перевозчиков и 300 тыс. в отношении российских было взыскано.

С помощью системы «Платон» в дорожный фонд России собрано около 36 млрд рублей. За счет этих денег восстановлено более тысячи километров автотрасс. Среди всех регионов страны самый большой трансферт получила Омская область – 750 млн. рублей. На дороги Республики Алтай выделено 250 млн.рублей.

Фото: platon.ru

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска обсудит перспективы строительства новой ледовой арены с главой ФХР

Мэр Новосибирска обсудит перспективы строительства новой ледовой арены с главой ФХР

1 Ноября 2017 г.
Об этом Анатолий Локоть сообщил сегодня на традиционной еженедельной встрече с журналистами
Новости Новосибирска: Компании группы «Обувь России» увеличивают уставный капитал

Компании группы «Обувь России» увеличивают уставный капитал

1 Ноября 2017 г.
В общей сложности - почти на 5,4 млрд рублей
Новости Новосибирска: Новосибирская мэрия хочет ужесточить правила розничной торговли пивом

Новосибирская мэрия хочет ужесточить правила розничной торговли пивом

31 Октября 2017 г.
В муниципалитете обсудили новые возможные требования к производству и продаже пива
Новости Новосибирска: Врио губернатора не исключил отказа Новосибирской области от строительства ледовой арены

Врио губернатора не исключил отказа Новосибирской области от строительства ледовой арены

31 Октября 2017 г.
Реализовать проект в пойме Оби уже невозможно
Новости Новосибирска: В новосибирском правительстве готовы к финансовым потерям в случае разрыва «мусорной концессии»

В новосибирском правительстве готовы к финансовым потерям в случае разрыва «мусорной концессии»

31 Октября 2017 г.
Они составят 300 млн рублей
Новости Новосибирска: Группа ВИС уведомлена о расторжении «мусорной концессии»

Группа ВИС уведомлена о расторжении «мусорной концессии»

31 Октября 2017 г.
Но готова рассмотреть возможность участия в других проектах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирская область выходит из «мусорной концессии»

Новосибирская область выходит из «мусорной концессии»

30 Октября 2017 г.
Распоряжение об этом отдал врио губернатора Андрей Травников
Новости Новосибирска: Жители новосибирского Академгородка вышли на демонстрацию против точечной застройки

Жители новосибирского Академгородка вышли на демонстрацию против точечной застройки

30 Октября 2017 г.
В акции приняло участие несколько десятков человек
Новости Новосибирска: Директора новосибирской компании «ПТК-30» арестовали на два месяца

Директора новосибирской компании «ПТК-30» арестовали на два месяца

30 Октября 2017 г.
Антону Коновалову вменяют коммерческий подкуп
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.