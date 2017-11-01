Компании группы «Обувь России» увеличивают уставный капитал

Новосибирское ПАО ОР резко увеличивает уставный капитал двух дочерних компаний – ООО «Обувь России» и ООО «Дизайн-Студия». Соответствующие решения принял совет директоров ПАО 31 октября, говорится в материалах компании.

Уставный капитал ООО «Обувь России» увеличится с 8 млн до 1,508 млрд руб., ООО «Дизайн-Студия» – с 10 тыс. до 3,895 млрд руб. В обоих случаях речь идет о внесении дополнительного денежного вклада со стороны ОР.

24 октября 2017 года ГК «Обувь России» сообщила о том, что в результате IPO на Московской бирже ей удалось привлечь 5,9 млрд руб.

«Привлеченные в ходе Предложения средства помогут нам в реализации стратегических целей Компании, в том числе в намерении удвоить число магазинов в течение ближайших трех лет», - заявлял тогда директор «Обуви России» Антон Титов.

В настоящее время в составе «Обуви России» насчитывается 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки.

Фото: сайт ГК «Обувь России»