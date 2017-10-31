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Новосибирская мэрия хочет ужесточить правила розничной торговли пивом

Главная Экономика
Новосибирск
18:41 31 Октября 2017
торговля, алкоголь, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска намерены инициировать пересмотр нормативных актов, регулирующих розничную торговлю пивом. Об этом заявил сегодня начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин в ходе семинара-совещания для предпринимателей.

Как пояснил господин Витухин, в первую очередь, речь идет о внесении изменений в постановление губернатора Новосибирской области от 21 декабря 2011 года №332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской области». Сейчас минимальная площадь нестационарного павильона общепита, в котором можно торговать пивом, составляет 50 кв. м. Муниципалитет предлагает увеличить минимально допустимый показатель втрое – до 150 кв. м. В жилых домах предлагается запретить торговлю пивом, если вход в магазин расположен с торца дома или со стороны подъездов.

Кроме того, мэрия с помощью горсовета намерена выступить с законодательной инициативой на федеральном уровне: сделать обязательной установку приборов учета для всех производителей пива, вне зависимости от объемов производства. В настоящее время система учета ЕГАИС не обязательна для предприятий с мощностью производства менее 300 тыс. дал пива в год.

«Все те, кто делает маленький объем, могут делать и в три смены, и как они это реализуют, ни участники рынка, ни контролирующие органы не видят. Хотелось бы, чтобы законопослушный бизнес имел преференцию по сравнению с теневым», - пояснил господин Витухин.

«Проблема очень важная, и я считаю, что депутатский корпус поддержит полностью эти идеи», - откликнулся депутат горсовета Иван Конобеев.

Начальник отдела по исполнению административного законодательства отдела полиции №1 «Центральный» Наталья Бобкова пошла еще дальше и предложила ограничить продажу пива с 22:00 до 10:00, а в воскресенье прекращать продажу значительно раньше – в 17:00.

«Рынок на сегодняшний момент зарегулирован настолько, что создает благоприятную среду для теневой экономики, - возмутился член общественной организации «Гражданский патруль» Алексей Носов. – Обращаюсь к органам исполнительной власти, в первую очередь, усилить свою работу в части контроля за незаконной продукцией. А уже после этого рассуждать об ограничениях».

Координатор коалиции малых торговых форматов и киоскеров Наталья Кошелева поддержала господина Носова, заявив о том, что многочисленные жалобы в надзорные органы на нелегальную торговлю контрафактом зачастую не приносят результатов.

Предлагаемые ограничения, уверена Наталья Кошелева, болезненно ударят по малому бизнесу и будут на руку только крупным торговым сетям: «Все эти дополнительные ограничения, да еще и в рамках экономического кризиса, мне кажется, это не то время, когда можно такие кардинальные меры обсуждать».

По данным Новосибирскстата, Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по производству пива. Но объем выпуска в последние годы сокращается. Так, в первом полугодии 2017 года в регионе было произведено 19,2 млн декалитров пива, что на 2,8% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. На малый бизнес приходится 2,5% объема производства.

 

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