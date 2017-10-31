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Врио губернатора не исключил отказа Новосибирской области от строительства ледовой арены

Главная Экономика
Новосибирск
13:42 31 Октября 2017
спорт, проект, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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У руководства Новосибирской области нет определенного плана действий, касающегося проекта строительства ледового дворца в Новосибирске. Это признал сегодня врио губернатора Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов.

«Как действовать дальше пока не знаю. Не знаю почему? Потеряно время. С одной стороны, два уважаемых руководителя, Городецкий и Локоть презентовали этот проект, к сожалению, этот проект не состоялся. Прошло практически полгода, а проработкой альтернативы никто не занимался. Мы понимаем, что в сегодняшней ситуации реализовать проект в ближайшее время на первоначальной территории уже невозможно. Сколько потребуется времени на подготовку альтернативной площадки, тоже пока вопрос открытый, потому что к этому никто серьезно пока не подходил», - сказал Андрей Травников.

Согласно меморандуму, подписанному властями Новосибирской области, Новосибирска и ООО «Парк чемпионов» в феврале 2017 года, предполагалось, что инвестор построит универсальную ледовую арену, а затраты компенсирует за счет возведения комплекса жилых и общественно-деловых зданий. Однако 25 октября горсовет Новосибирска отказался выделять 30 га в пойме Оби для реализации проекта. По оценке горсовета, реализация такой схемы приведет к значительным расходам для бюджета.

Новый ледовый дворец спорта планируется построить к молодежному чемпионату мира, который состоится в 2023 году. Новосибирск претендует на право проведения этих соревнований.

Фото: сайт ООО «Парк чемпионов»

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