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Группа ВИС уведомлена о расторжении «мусорной концессии»

Главная Экономика
Новосибирск
10:33 31 Октября 2017
мусор, заявление, расторжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Группа ВИС готова рассматривать возможность участия в крупных инфраструктурных проектах в Новосибирской области, несмотря на решение властей региона выйти из «мусорной концессии». Это следует из ответа группы на запрос Sibnovosti.ru.

«ООО «Экология Новосибирск» уведомлено о расторжении концессионного соглашения. Также из сообщений средств массовой информации мы знаем о позиции по этому вопросу временно исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской области. Мы, как инвестор, заинтересованы в практической работе и реальных проектах. С этой позицией Группа «ВИС» и пришла в регион. Если области сегодня не нужен проект по строительству мусоросортировочных заводов, то мы его, конечно, строить не будем. Здесь важно обоюдное желание сторон – и руководства региона, и инвестора. Готовы и дальше рассматривать возможности для участия в крупных инфраструктурных проектах», - сообщили в компании.

Напомним, группа ВИС в сентябре 2017 года сообщала о приобретении 75% ООО «Экология-Новосибирск». Кроме того, одна из структур группы является концессионером строительства четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске.

26 октября, министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова сообщила, что начались переговоры о расторжении «мусорной концессии».

«Условия расторжения договора обсуждаются сторонами – участниками концессионного соглашения. В настоящее время идут переговоры», - сказала она.

Вчера врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился направить ООО «Экология-Новосибирск» официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения, заключенного в июле 2016 года.

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