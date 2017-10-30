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Инвесторы новосибирского ЖК пытались получить невидимые ключи от невидимых квартир

Главная Экономика
Новосибирск
18:28 30 Октября 2017
строительство, обманутые дольщики, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Инициативная группа инвесторов секций 1-2 и 22-23 строящегося жилого комплекса по адресу ул. Дуси Ковальчук, 233 устроила флешмоб в офисе компании «Строймастер». Люди подписывали воображаемые договоры и делали вид, что получают невидимые ключи от своих квартир. Таким образом дольщики пытались добиться диалога с руководителями строительной фирмы.

Как рассказала Sibnovosti.ru представитель инвесторов Юлия Злобинская, она внесла деньги в 2013 году. По договору ее квартира должна была быть сдана в декабре 2017 года. Сейчас срок сдвинули на следующий год. Однако госпожа Злобинская сомневается, что застройщик выполнит свои обещания: «Удручает отсутствие строителей. То есть, невидимые строители всегда что-то строят, а мы их не видим. И результатов их работы мы не видим. Кроме как невидимый дом они строят. Поэтому мы пришли получать невидимые ключи».

Инвесторы новосибирского ЖК пытались получить невидимые ключи от невидимых квартир

К инвесторам вышел представитель службы технического заказчика, директор ООО «Строймастер» Валерий Мазуров. Он пояснил, что комиссия регионального Минстроя по жалобе дольщиков уже проверяла деятельность компании, и в первую очередь, расходование денег дольщиков. По словам господина Мазурова, никаких нарушений проверяющие не нашли. Однако уточнить сроки сдачи строящихся секций он не смог: «По срокам сдачи я могу ориентироваться только на разрешения на строительство, которое есть. Есть вероятность, что они будут продляться». Директор компании-заказчика признал сложности с продажей квартир и сообщил, что с субподрячиками они вынуждены зачастую работать по бартерным схемам. Но подчеркнул, что работы на стройплощадке не остановлены.

Корреспондент Sibnovosti.ru в этом убедился: на строительной площадке работал экскаватор, насколько рабочих занимались заливкой перекрытий. Однако, по словам инвесторов, строителей на объекте они увидели после встречи с директором ООО «Строймастер» впервые за последний месяц.

На сайте компании «Строймастер» сказано, что жилой комплекс «Нарымский квартал» состоит из 23-х соединенных между собой секций. Общая жилая площадь составляет около 120 тыс. кв.м. По состоянию на 30 октября 2017 года сданы семь секций.

Кроме «Нарымского квартала», компания «Строймастер» занимается возведением 25-этажного дома LEO на улице Кавалерийская и жилого комплекса «Хороший» в Ленинском районе на пересечении улиц Хилокская и Толмачевская. Президент компании «Строймастер» – депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Коновалов.

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