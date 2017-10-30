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Новосибирские депутаты могут попросить правительство РФ помочь аграриям продать зерно

Главная Экономика
Новосибирск
14:29 30 Октября 2017
зерно, финансы, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Законодательное собрание Новосибирской области готовит обращение к федеральным властям с просьбой оказать помощь селянам в реализации зерна и в пролонгации кредитов. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента со ссылкой на его спикера Андрея Шимкива.

Это заявление председатель заксобрания сделал в Сузунском районе Новосибирской области на мероприятии в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«В стране собрали рекордный урожай – 132 млн тонн, и это уже существенно сказалось рынке. Закупочная цена на зерно упала вдвое – 4-5 тысяч рублей за тонну. В некоторых хозяйствах региона паникуют: как рассчитаться с кредитами, которые брали весной на покупку семян и ГСМ? Мы эту проблему знаем и сейчас обращаемся и в наш «Россельхозбанк», и в центральный офис в Москве, с вопросом пролонгации кредитов буквально на какие-то полгода, чтобы наши сельхозпроизводители могли продать зерно уже по более высокой цене и тогда закрыть кредиты, и подготовиться к будущей посевной», - цитирует пресс-служба спикера заксобрания.

По словам Андрея Шимкива, на очередной сессии заксобрания депутаты намерены «выступить с обращением в правительство РФ и в федеральное Министерство сельского хозяйства с вопросом о помощи в реализации зерна».

Очередная сессия назначена на 2 ноября. В ее повестке дня пока нет вопроса об обращении в правительство для оказания поддержки аграриям. По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, к 27 октября в регионе зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на 99,8% посевной площади. Намолочено 3,04 млн т зерна.

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