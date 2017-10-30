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Сельским перевозчикам Новосибирской области выделили 50 млн рублей на покупку автобусов

Главная Экономика
Новосибирск
13:28 30 Октября 2017
транспорт, финансы, село
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Бюджет Новосибирской области компенсирует сельским перевозчикам в сфере общественного транспорта 30% затрат на покупку новых машин. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на ежегодном совещании в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Всего на эти цели будет выделено 50 млн руб. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, меры поддержки должны помочь улучшить транспортную доступность населенных пунктов в районах области. На данный момент уровень охвата жителей сельских территорий водным, пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением составляет 97,3%. Это «немного больше, чем в прошлом году», отметил министр.

В то же время, традиционно острой является проблема старения автопарка. Субсидии помогут автопредприятиям регулярно покупать новые машины.

В каталогах ряда дилеров стоимость нового автобуса ПАЗ (эту марку чаще всего предпочитают перевозчики) начинается от 1,4 млн руб. в зависимости от модели. Таким образом, субсидии могут позволить купить несколько десятков новых машин.

 

 

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