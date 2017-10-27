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В Новосибирской области формируют совет по развитию экспорта

Главная Экономика
Новосибирск
11:49 27 Октября 2017
губернатор, экспорт, постановление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Врио главы Новосибирской области Андрей Травников пописал постановление о создании при главе региона совета по развитию экспортной деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

«Новый совещательный орган будет заниматься организацией взаимодействия органов власти, местного самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и профильных ассоциаций по вопросам создания в Новосибирской области», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в состав совета вошли члены правительства региона, представители областных исполнительных органов государственной власти, институтов развития Новосибирской области, предприниматели и представители общественных организаций.

По данным Сибирского таможенного управления, объем новосибирского экспорта в январе-августе 2017 года составил $1,196 млрд.

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