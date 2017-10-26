Новосибирские депутаты отказались обсуждать характеристики «мусорной концессии»

Сегодня заседание экспертной подгруппы по анализу финансово-экономических параметров концессионного соглашения по обращению с мусором в Новосибирской области началось со скандала. Группа депутатов законодательного собрания региона отказалась участвовать в обсуждении.

Перед началом обсуждения к трибуне, несмотря на возражения руководителя подгруппы министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, вышел депутат заксобрания Вадим Агеенко.

«У нас абсолютное убеждение что эта концессия работать не может ни по экономической модели, ни по технологической. Поэтому то, что работает группа по обсуждению, – это уже абсурдная ситуация. Больше того, врио губернатора трижды заявлял, что концессия будет расторгнута. И поэтому смысла участвовать в работе подгрупп и групп мы просто не видим», - заявил он.

После этого группа участников совещания покинула зал заседания в здании правительства региона.

«Вас никто в зале не задерживает. Поэтому, пожалуйста, если вы не хотите участвовать – до свидания. Точно также, как право всех остальных, участвовать или нет», - отреагировала на демарш Ольга Молчанова.

Она пояснила, что заседание было запланировано давно. Кроме того, обсуждение касается не только концессии, а в целом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 2 ноября состоится сессия заксобрания, которая рассмотрит обращение к врио губернатора Андрею Травникову с прдложением разорвать концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск».