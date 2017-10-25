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Недостроенное здание медцентра в Горно-Алтайске купил «СибКапСтрой»

Главная Экономика
Новосибирск
18:24 25 Октября 2017
торги, банкротство , медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «СибКапСтрой» приобрела недостроенное здание медицинского центра в Горно-Алтайске. Стоимость сделки составила 13,98 млн руб., говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги проходили в рамках процедуры банкротства ООО «Горно-Алтайская строительная компания». Степень готовности объекта составляет 36%, говорится в документации торгов. Он расположен на ул. Чорос-Гуркина, 11/1. Первоначально цена лота составляла 23,29 млн руб., торги проходили с постепенным снижением цены

ООО «Горно-Алтайская строительная компания» было признано банкротом в декабре 2015 года по иску ООО «ФундаментСпецПроект». При введении конкурсного производства арбитражный суд Республики Алтай указал, что требования кредиторов составляют около 170 млн руб.

В мае 2017 года следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай сообщало о том, что суд Горно-Алтайска приговорил гендиректора компании Вячеслава Борщева к шести годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. руб. за махинации со средствами дольщиков. Он был признан виновным по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), ч. 1 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СибКапСтрой» было создано в Республике Алтай в 2015 году. Его единственным учредителем указан директор Александр Базин.

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