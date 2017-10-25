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В Новосибирске могут изменить правила размещения социальной рекламы

Главная Экономика
Новосибирск
15:30 25 Октября 2017
реклама, бюджет, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Социальная реклама в Новосибирске, возможно, будет оплачиваться из городского бюджета. О планируемых изменениях во взаимоотношениях муниципалитета и рекламных агентств рассказал сегодня на сессии горсовета глава комиссии по предпринимательству Игорь Салов.

«Сегодня это льготы предпринимателям, а они предоставляют нам возможность на свободных рекламных поверхностях размещать социальную рекламу. Мы предлагаем эту льготу забрать и размещать социальную рекламу за бюджетные средства. Но в таком случае все средства от аренды муниципальной собственности будут поступать в бюджет», - сообщил депутат.

Эти изменения позволят городским властям размещать социальную рекламу на рекламных щитах в самых оживленных местах, а не по остаточному принципу, считают авторы инициативы.

На сессии горсовета развернулась дискуссия об уместности размещения баннеров, посвященных 100-летию Октябрьской революции. Они вызвали неоднозначную реакцию у жителей города.

«Это не тот праздник, который является общенациональным. Общенациональным у нас является День согласия и единства. А такие плакаты, по-моему, ни согласия, ни единства не вызывают», - высказал свое мнение депутат Дмитрий Прибаловец.

Начальник городского комитета по рекламе Дмитрий Лобыня ответил, что эти баннеры не несут агитационного характера. Кроме того, чиновник напомнил, что ранее на улицах города размещались плакаты к 100-летию другой революции – Февральской.

 

 

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