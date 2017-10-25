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С улиц Новосибирска уберут рекламные «растяжки»

Главная Экономика
Новосибирск
14:18 25 Октября 2017
реклама, горсовет, правила
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня депутаты горсовета одобрили внесение изменений в правила размещения рекламных конструкций на территории Новосибирска. Из списка разрешенных форматов исключены «растяжки» – рекламные баннеры на ткани, размещаемые над дорогами.

«ГОСТом уже предусмотрено исключение нависающих над дорогами рекламных конструкций. Поэтому в любом случае в 2020 году их размещение будет запрещено», - пояснил председатель комитета рекламы и информации мэрии Дмитрий Лобыня.

По данным комитета, сейчас в городе всего 30 легальных конструкций такого типа. Они будут демонтированы по истечении срока действия договоров на их размещение. Каждая «растяжка» ежегодно приносила в бюджет по 50 тыс. руб. В мэрии считают, что ощутимых потерь в будущем для городской казны не будет.

«Все-таки речь идет о приведении в порядок наружной рекламы. То, что проблема существует, все это хорошо понимают. Речь идет о том, чтобы навести порядок в какие-то нормы существующие рекламы, чтобы она велась современными технологиями. «Перетяжки» – это прошлое, это пройденный этап. Я думаю, что в течение года эти полтора миллиона на самом деле вернутся. Вернутся другим путем – тем, что формат рекламы будет другой», - развеял опасения депутатов мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Муниципалитету теперь придется искать «другие форматы» и для праздничного оформления улиц. «Растяжки» ранее активно использовались при украшении Новосибирска к Дню города и к другим праздникам.

 

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