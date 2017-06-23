Гендиректор БЭМЗа покинул пост после 30 лет работы

Виктор Осин покидает пост гендиректора «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) в Новосибирской области, который он возглавлял 30 лет. Его сменил Сергей Епифанцев, подписавший трудовой договор сроком на два года.

Решение о досрочной отставке Виктора Осина совет директоров АО БЭМЗ принял сегодня. Основанием для решения названо личное заявление гендиректора. Его полномочия прекращаются с 26 июня 2017 года.

Виктор Осин был назначен руководителем БЭМЗа в 1987 году в возрасте 33 лет. Он неоднократно избирался в законодательное собрание Новосибирской области, где возглавлял бюджетный комитет. Ранее Виктор Осин сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что после ухода с поста гендиректора возглавит совет директоров холдинга, созданного на основе БЭМЗ.

«Бердский электромеханический завод» – одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли Новосибирской области, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. Является градообразующим предприятием Бердска. Холдинг БЭМЗ в 2016 году произвел продукции и услуг на 1,7 млрд руб.

В годовом отчете АО БЭМЗ за 2016 год указывается, что Виктору Осину принадлежит около 7% акций компании. У сменившего его Сергея Епифанцева, который с 2010 года возглавлял входящую в холдинг компанию «Бетро-Тех» (производство изделий космического приборостроения, а также деталей и узлов для авиации) – 0,03%.



Фото с официального портала Бердского электромеханического завода