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«Локотех» и «СТМ-Сервис» запускают совместное предприятие

Главная Экономика
Новосибирск
16:03 23 Июня 2017
экономика, поезд, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Компании «Локомотивные технологии» и «СТМ-Сервис» создадут совместное предприятие на базе Новосибирского электровозоремонтного завода. Компании уже подписали соответствующий договор. Об этом сообщил «Интерфакс». 

С 1 июля совместное предприятие начнет выполнять ремонты грузовых электровозов 2ЭС6 «Синара» и 2ЭС10 «Гранит». Кроме того, в планах компании продолжить ремонт пассажирских составов «Локотеха». 

«Реализация проекта открывает возможности по дозагрузке производственных мощностей. Синергия двух сервисных структур позволит повысить операционную эффективность за счет увеличения объемов и освоения новых направлений деятельности», — рассказали в компании.

По данным издания, сотрудники Новосибирского электровозоремонтного завода перейдут в штат ООО «НЭРЗ».

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