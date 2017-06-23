«Локотех» и «СТМ-Сервис» запускают совместное предприятие

Компании «Локомотивные технологии» и «СТМ-Сервис» создадут совместное предприятие на базе Новосибирского электровозоремонтного завода. Компании уже подписали соответствующий договор. Об этом сообщил «Интерфакс».

С 1 июля совместное предприятие начнет выполнять ремонты грузовых электровозов 2ЭС6 «Синара» и 2ЭС10 «Гранит». Кроме того, в планах компании продолжить ремонт пассажирских составов «Локотеха».

«Реализация проекта открывает возможности по дозагрузке производственных мощностей. Синергия двух сервисных структур позволит повысить операционную эффективность за счет увеличения объемов и освоения новых направлений деятельности», — рассказали в компании.

По данным издания, сотрудники Новосибирского электровозоремонтного завода перейдут в штат ООО «НЭРЗ».