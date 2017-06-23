Заказ для Венесуэлы обеспечил большую часть выручки «Новосибирского авиаремонтного завода»

Поставки оборудования для Венесуэлы обеспечили более 70% выручки АО «Новосибирский авиаремонтный завод» (НАРЗ) в 2016 году. Это следует из годового отчета предприятия, входящего в холдинг «Вертолеты России».

Отчет о деятельности НАРЗ в прошлом году опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Согласно документу, выручка предприятия по сравнению с предыдущим годом значительно выросла – с 2,85 млрд до 5,12 млрд руб. При этом изменилась ее структура. Если в 2015-м на техобслуживание и ремонт вертолетов (ТОиР) пришлось 80,6% ее объема, то в прошлом году – 20,7%. Зато одновременно резко выросла доля выручки от поставок средств наземного обслуживания и контрольно-проверочной аппаратуры для вертолетной техники – с 16,9% до 76,7%.

«Для ремонта всех компонентов вертолетов Общество освоило изготовление стендов. В 2016 году было реализовано продукции по договору комиссии… (имущество для Венесуэлы) на сумму 3 614 704 тыс. руб., что составило 70,5% от выручки», – разъясняется в отчете НАРЗ.

Доля иностранных заказов на ремонт и обслуживание вертолетов в 2016 году в общем объеме ТОиР также заметно выросла – с 71,8% до 88,3%.

Новосибирский авиаремонтный завод – единственное предприятие, осуществляющее техническое обслуживание и капитальный ремонт всех серий и модификаций вертолетов типа Ми, а также их систем и агрегатов.