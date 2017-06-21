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Завод «Бетолекс» оценили в 1,8 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
14:25 21 Июня 2017
компания, новосибирск, производство, завод, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
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Завод автоклавного газобетона «Бетолекс» в Новосибирской области оценен в 1,799 млрд руб. Оценка была произведена по заказу конкурсного управляющего компании «Сибирский строитель» для предстоящей продажи этого актива.

Итоги оценки, проведенной ООО «ЭсАрДжи-Оценка активов», опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсное производство в новосибирском ООО «Сибирский строитель» было введено в сентябре 2016 года по иску ООО «Инпром-Транс». Принимая это решение, арбитражный суд Новосибирской области указывал, что в реестр требований кредиторов к тому времени были включены требования 13 кредиторов третьей очереди на общую сумму 5,089 млрд руб.

Главный актив банкрота — завод автоклавного газобетона «Бетолекс», расположенный в Искитиме. Он начал работу в 2012 году с заявленной мощностью 470 тыс. куб. м продукции в год. Это позволяет возводить более 300 тыс. кв. м жилья в год. Тогда объявлялось, что инвестиции в проект составили 3,2 млрд руб.

В конце 2016 года «Бетолекс» приостановил работу. По данным сайта ksonline.ru, в апреле 2017 года заводы «Сибит» (входит в группу «Главновосибирскстрой») и «Бетолекс» объединили усилия по продвижению и реализации продукции.

31 мая 2017 года комитет кредиторов «Сибирского строителя» решил принять меры для возобновления подачи газа для компании. В частности, направить соответствующее письмо председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру.

Фото betolex 

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