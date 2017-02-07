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Учёный рассказал о возможных месторождениях нефти и газа в Сибири

Главная Экономика
Новосибирск
08:06 7 Февраля 2017
общество, экономика, нефть, газ
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Сибири в ближайшее время будет открыт ряд крупных месторождений нефти, считает научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им А.А.Трофимука, академик Алексей Конторович.

По словам ученого, помимо пока не освоенного крупнейшего сланцевого месторождения в Западной Сибири — Баженовской свиты, геологами разведан ряд залежей нефти и газа в Восточной Сибири.

«Мы ожидаем, что будет открыта крупная нефтегазоносная область на севере Красноярского края, севернее Нижней Тунгуски — аналог центральных районов в Западной Сибири. На западе Якутии в Вилюйской синеклизе на глубине 7-8 км мы ожидаем открытие гигантского газового месторождения. В районе Туруханска в зоне, прилегающей к Лене, были проведены сейсморазведочные работы, которые показали, что там развит высокоперспективный нефтеносный комплекс», — сказал Конторович на встрече полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло с учеными института.

По словам эксперта, институт разработал региональную программу геологоразведочных работ, в течение 5-7 лет необходимо провести параметрическое бурение.

Ученый подчеркнул, что новые месторождения в Восточной Сибири, а также Баженовская свита в Западной Сибири обеспечит страну углеводородами до 2050-60 гг., после чего пора будет приступать к освоению арктического шельфа.

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