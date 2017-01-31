В новосибирских магазинах появились страусиные яйца

В магазинах сети «Холидей Классик» в Новосибирске появились в продаже яйца страуса.

Как сообщил директор по маркетингу «Холидея» Артем Нонка, яйца стоят 1,5 тыс. руб./шт. (с учетом скидки по дисконтной карте, без нее цена — 1620 руб.) и продаются только в трех магазинах, которые в сети считаются улучшенными (в ТЦ Холидей Family, на ул. Пархоменко и в Академгородке на Терешковой). Продаются страусиные яйца в индивидуальной картонной упаковке, весит каждое яйцо более килограмма.

Производством яиц занимаются на ферме в селе Яблоневая Голова Лебедянского района Липецкой области. Помимо самих яиц, ферма предлагает мясо страуса, их пух, сувениры, изделия из кожи и даже пустую скорлупу в качестве украшения.

Как утверждает производитель, одно такое яйцо соответствует примерно 28 куриным, но содержание жира и холестерина в страусином ниже.