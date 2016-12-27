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Сибирское агентство новостей
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Толмачево планирует реконструкцию терминалов на 2 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
11:55 27 Декабря 2016
общество, экономика, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новосибирский международный аэропорт Толмачево планирует увеличить общий пассажиропоток на 14%, доведя его до 4,7 млн пассажиров, заявил накануне его генеральный директор Евгений Янкилевич.

«Мы прогнозируем рост порядка 14%. При этом, рост на внутренних линиях — 13%, на международных направлениях — 15,5%. Но по международным направлениям нужно понимать, что это будет, во-первых, „эффект низкой базы“, и, во-вторых, в значительной степени отложенный спрос, который формировался в 2015–2016 годах», — сказал Янкилевич на пресс-конференции.

В 2015 году аэропорт получил чистую прибыль в объеме 1,36 млрд рублей, выручку — 5,3 млрд рублей. Того же уровня предприятия рассчитывает добиться в 2016-м — за счет роста пассажиропотока, почтовых и грузовых перевозок, а также осуществления техпосадок.

Янкилевич  отметил, что в связи с планируемым увеличением пассажиропотока Толмачево планирует вложить в 2017 году порядка 200 млн рублей в улучшение обслуживания пассажиров. Общий объем инвестиционной программы аэропорта составляет 300 млн рублей.

В 2017 году Толмачево приступает к проектным работам по капитальной реконструкции терминала внутренних воздушных линий и формированию единого терминала для пассажиров внутренних и международных воздушных линий. Реализация этого проекта, по словам гендиректора аэропорта, запланирована на 2018–2019 годы. Инвестиции составят до 2 млрд руб.

Янкилевич также уточнил, что проект пока не разработан, но на данный момент объединение терминалов видится руководству Толмачево наиболее логичным путем их развития. Сейчас два терминала соединяет специальная галерея.

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