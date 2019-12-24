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В России изменятся правила экзамена на водительские права

Главная Автоновости
Новосибирск
13:19 24 Декабря 2019
вождение, права, авто
Автор: Sibnovosti.ru
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В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант».

 Часть положений вступят в силу в январе, а остальные - с 1 октября 2020 года.

С января будет разрешено проводить обучение вождению на магистралях, а с 1 октября такие части экзамена на получение прав, как «город» и «площадка», будут объединены.

Также будет отменен так называемый учебный маршрут. Ученикам будет известен только список улиц, которые, могут попасть в маршрут.

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