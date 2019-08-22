Opel - доступная немецкая надежность

Открыв компанию по выпуску швейных машин, Адам Опель не предполагал, что через 50 лет она станет крупнейшим производителем автомобилей в Германии. Компания владеет премиями «Автомобиль года», а в 1994 году стала спонсором чемпионата мира по футболу. Выпуская автомобили и запчасти на Опель, производитель внедряет технологии, которые становятся стандартом автомобильной промышленности.

Автомобиль с огромным потенциалом

Машины Opel популярны во всем мире, их сборка осуществляется в Германии, России, Турции, Франции, Венгрии, Польше, Австрии и Испании. Модельный ряд включает: седаны, хэтчбеки, минивены, внедорожники, кроссоверы и кабриолеты. Автомобили отличаются привлекательным дизайном, комфортабельным салоном, надежностью и доступным обслуживанием.

Если диагностику и ремонт проводить в соответствии с рекомендациями производителя, то «Опель» прослужит десятки лет. Доказательством является немалое количество «Кадетов» и «Омег» на дорогах.

Запчасти для Opel

Учитывая возраст некоторых машин, не трудно догадаться, что многие запчасти уже не производятся компанией. При этом выбор деталей и расходных материалов достаточно велик. Согласно отзывам владельцев Opel, можно доверять следующим брендам:

Ate, TRW (тормозные колодки и диски);

Gates (ремни, патрубки);

Knecht/Mahle, Mann, Bosch (воздушные и масляные фильтры);

Boge, Sachs, Braunschweig (амортизаторы);

FAG, SKF, INA (подшипники);

Valeo, Harrison (радиаторы).

До 2017 года компания принадлежала General Motors, поэтому на деталях присутствует эмблема бренда. Изучив каталог запчастей и проверив деталь по VIN-коду, вы оградите себя от покупки контрафакта. Заботясь об автомобиле, можно быть уверенным в долговечности и надежности машины.

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