22 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Opel - доступная немецкая надежность

Главная Автоновости
Новосибирск
17:00 22 Августа 2019
ремонт, автомобиль, автопром
версия для печати Ico_print

Открыв компанию по выпуску швейных машин, Адам Опель не предполагал, что через 50 лет она станет крупнейшим производителем автомобилей в Германии. Компания владеет премиями «Автомобиль года», а в 1994 году стала спонсором чемпионата мира по футболу. Выпуская автомобили и запчасти на Опель, производитель внедряет технологии, которые становятся стандартом автомобильной промышленности.

Автомобиль с огромным потенциалом

Машины Opel популярны во всем мире, их сборка осуществляется в Германии, России, Турции, Франции, Венгрии, Польше, Австрии и Испании. Модельный ряд включает: седаны, хэтчбеки, минивены, внедорожники, кроссоверы и кабриолеты. Автомобили отличаются привлекательным дизайном, комфортабельным салоном, надежностью и доступным обслуживанием.

Если диагностику и ремонт проводить в соответствии с рекомендациями производителя, то «Опель» прослужит десятки лет. Доказательством является немалое количество «Кадетов» и «Омег» на дорогах.

Opel - доступная немецкая надежность

Запчасти для Opel

Учитывая возраст некоторых машин, не трудно догадаться, что многие запчасти уже не производятся компанией. При этом выбор деталей и расходных материалов достаточно велик. Согласно отзывам владельцев Opel, можно доверять следующим брендам:

  • Ate, TRW (тормозные колодки и диски);
  • Gates (ремни, патрубки);
  • Knecht/Mahle, Mann, Bosch (воздушные и масляные фильтры);
  • Boge, Sachs, Braunschweig (амортизаторы);
  • FAG, SKF, INA (подшипники);
  • Valeo, Harrison (радиаторы).

До 2017 года компания принадлежала General Motors, поэтому на деталях присутствует эмблема бренда. Изучив каталог запчастей и проверив деталь по VIN-коду, вы оградите себя от покупки контрафакта. Заботясь об автомобиле, можно быть уверенным в долговечности и надежности машины.

На правах рекламы

Автоновости / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

14 Августа 2019 г.
Производители автомобилей поддержали предложение депутатов.
Новости Новосибирска: Новое движение «Автобро – твори добро» для российских водителей стартует с 15 ноября

Новое движение «Автобро – твори добро» для российских водителей стартует с 15 ноября

15 Ноября 2018 г.
Делать добрые дела – просто и приятно
Новости Новосибирска: Киберспортсмен обогнал пилота G-Drive Racing в виртуальных гонках

Киберспортсмен обогнал пилота G-Drive Racing в виртуальных гонках

1 Ноября 2018 г.
Канадец Russel «Twistzz» Van Dulken из команды Team Liquid стал победителем гонки G-Drive Challenge
Новости Новосибирска: В Даляне стартовал автопробег из Китая в Новосибирск

В Даляне стартовал автопробег из Китая в Новосибирск

18 Мая 2018 г.
За 12 дней колонна преодолеет около шести тысяч километров
Новости Новосибирска: Сибирячка выиграла поездку на легендарную гонку

Сибирячка выиграла поездку на легендарную гонку

15 Мая 2018 г.
Жительница города Стрежевой Томской области выиграла поездку во Францию на марафон «24 часа Ле-Мана»
Новости Новосибирска: Доля оформленных по европротоколу новосибирских ДТП достигла 33%

Доля оформленных по европротоколу новосибирских ДТП достигла 33%

19 Января 2018 г.
Планируемые изменения процедуры вызвали критику страховщиков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Китайский самолет ARJ21 опробовали в условиях нагорья

Китайский самолет ARJ21 опробовали в условиях нагорья

21 Августа 2019 г.
Тестовый полет прошел в провинции Юньнань
Новости Новосибирска: Немецкий спортсмен два дня переплывал Телецкое озеро

Немецкий спортсмен два дня переплывал Телецкое озеро

21 Августа 2019 г.
Фальк Тишендорф реализует проект «Переплывая Россию»
Новости Новосибирска: В Пекине увеличивают число такси на новых источниках энергии

В Пекине увеличивают число такси на новых источниках энергии

19 Августа 2019 г.
Эти меры предпринимаются для борьбы с загрязнением воздуха
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356