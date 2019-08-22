Opel - доступная немецкая надежность

Открыв компанию по выпуску швейных машин, Адам Опель не предполагал, что через 50 лет она станет крупнейшим производителем автомобилей в Германии. Компания владеет премиями «Автомобиль года», а в 1994 году стала спонсором чемпионата мира по футболу. Выпуская автомобили и запчасти на Опель, производитель внедряет технологии, которые становятся стандартом автомобильной промышленности.
Автомобиль с огромным потенциалом
Машины Opel популярны во всем мире, их сборка осуществляется в Германии, России, Турции, Франции, Венгрии, Польше, Австрии и Испании. Модельный ряд включает: седаны, хэтчбеки, минивены, внедорожники, кроссоверы и кабриолеты. Автомобили отличаются привлекательным дизайном, комфортабельным салоном, надежностью и доступным обслуживанием.
Если диагностику и ремонт проводить в соответствии с рекомендациями производителя, то «Опель» прослужит десятки лет. Доказательством является немалое количество «Кадетов» и «Омег» на дорогах.
Запчасти для Opel
Учитывая возраст некоторых машин, не трудно догадаться, что многие запчасти уже не производятся компанией. При этом выбор деталей и расходных материалов достаточно велик. Согласно отзывам владельцев Opel, можно доверять следующим брендам:
- Ate, TRW (тормозные колодки и диски);
- Gates (ремни, патрубки);
- Knecht/Mahle, Mann, Bosch (воздушные и масляные фильтры);
- Boge, Sachs, Braunschweig (амортизаторы);
- FAG, SKF, INA (подшипники);
- Valeo, Harrison (радиаторы).
До 2017 года компания принадлежала General Motors, поэтому на деталях присутствует эмблема бренда. Изучив каталог запчастей и проверив деталь по VIN-коду, вы оградите себя от покупки контрафакта. Заботясь об автомобиле, можно быть уверенным в долговечности и надежности машины.