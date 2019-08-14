В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию страх транспортных средств. Соответствующая инициатива, направлена в Минтранс и Минпромторг, сообщает сегодня «Коммерсант».

Производители автомобилей, по данным издания, поддержали предложение депутатов.

В Минпромторге, комментируя эту идею, заявили, что старые автомобили должны выводиться из эксплуатации с помощью «мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава».

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