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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

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Новосибирск
11:30 14 Августа 2019
госдума, авто, инициатива
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Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию страх транспортных средств. Соответствующая инициатива, направлена в Минтранс и Минпромторг, сообщает сегодня «Коммерсант».

Производители автомобилей, по данным издания, поддержали предложение депутатов.

В Минпромторге, комментируя эту идею, заявили, что старые автомобили должны выводиться из эксплуатации с помощью «мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава».

Фото twitter.com

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