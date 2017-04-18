Заправься топливом G-Drive – и выиграй поездку в Ле-Ман!

Заправляй G-Drive больше всех и отправляйся на «24 часа Ле-Мана»! Сеть АЗС «Газпромнефть» дарит три путевки на двоих на легендарную гонку во Франции «24 часа Ле-Мана» - одну из самых старых, самых знаменитых и самых престижных гонок на планете.

Для победителей нашей акции «Гонка своими глазами» уже забронированы одни из лучших мест на зрительских трибунах, где вашими соседями по ложе могут оказаться мировые селебрити или звезды кино.

Вот уже почти 100 лет насладиться впечатляющим зрелищем 24-часового марафона на фоне средневековых замков Луары приезжают около 400 тысяч человек. Но только немногие из них смогут побывать рядом со стартовой решеткой, увидеть пит-стопы, заглянуть в боксы команд и получить автографы гонщиков на параде пилотов. И самое главное – вы сможете лично поддержать единственную российскую команду на трассе и с замиранием сердца считать секунды финальных кругов! Экипаж G-Drive Racing, завоевавший серебро Ле-Мана в прошлом году, в этом намерен приложить все силы, чтобы покорить вершину подиума. Три невероятных дня рядом с командой-фаворитом – об этом вы будете рассказывать своим родственникам и друзьям!

Чтобы выиграть путевку на гоночный уикенд, нужно с 17 апреля по 28 мая заправлять машину премиальным топливом G-Drive от 30 литров с использованием карты лояльности «Нам по пути» нового образца или ко-бренд карты «Газпромбанк-Газпромнефть». Не забудьте зарегистрировать свое участие на сайте www.gpn-promo.ru

Поездки в Ле-Ман достанутся тому, кто заправится G-Drive больше всех. Еще 4,5 тысячи зарегистрированных участников ждут фирменные «драйвовые» призы: рюкзаки, ветровки, термокружки, портативные зарядные устройства.

Не упустите свой шанс побывать на главном автоспортивном событии года и ищите новости с хэштегом #хочувлеман!

Подробные условия акции можно прочитать на сайте www.gpn-promo.ru